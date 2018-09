Un avant-goût pour Steve Nash

L'ancien joueur de basketball canadien Steve Nash a vécu, jeudi, un avant-goût de ce qui l’attend ce vendredi soir, à Springfield, au Massachusetts, lors de son intronisation au Temple de la renommée du basketball, lui qui a participé à la conférence de presse de la cuvée 2018.

«C’est incroyable d’être ici avec ce groupe, a indiqué Nash, dévoilant que son discours pour le lendemain n’était pas encore prêt.

Je veux remercier les gens du Temple de la renommée, mais aussi tous ceux qui ont eu un gros impact sur ma carrière et, par conséquent, sur ma vie.»

En plus de Nash, double vainqueur du titre de joueur le plus utile de la NBA en 2005 et en 2006 dans l’uniforme des Suns de Phoenix, Ray Allen, Grant Hill, Jason Kidd, Maurice Cheeks et Charlie Scott seront honorés.

Le Panthéon ouvre également ses portes au joueur européen Dino Radja, aux joueuses Tina Thompson, Katie Smith et Ora Mae Washington, à l’entraîneur Chuck «Lefty» Drisdell, de même qu’aux bâtisseurs Rick Welts et Rod Thorn.