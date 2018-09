«Tu te sens comme le roi du monde» - Daniel Lovitz

Auteur d’un but mémorable contre le Fire de Chicago, le défenseur latéral de l’Impact de Montréal Daniel Lovitz a vécu des sensations puissantes au Stade Saputo le 18 août dernier. Si bien qu’il ne se rappelle plus des minutes de jeu qui ont suivi.

L’athlète dont la cote de popularité a grimpé auprès des partisans montréalais était de passage jeudi à l’émission «L’Impact cette semaine», où il s’est entretenu avec notre journaliste Nicolas A. Martineau et notre descripteur Frédéric Lord.

«Tu te sens comme si tu es le roi du monde après [ce but]. Je savais que je marquerais éventuellement un but, mais j’ignorais que ce serait à la 91e minute, et que cela nous permettrait de gagner un match vraiment important. J’étais un peu submergé et je ne m’attendais pas à ça. À ce moment, c’était juste plein d’émotions», a raconté Lovitz.

«Je me souviens qu’il y avait quatre ou cinq minutes dans les arrêts de jeu et je ne me rappelle de rien de celles-ci. J’étais essentiellement épuisé parce que j’avais couru comme un fou [pour célébrer].»

Instincts d'ailier

Quand on s’intéresse au parcours de Lovitz, il n’est toutefois pas si étonnant de le voir inscrire un tel but. L’ancien membre du Toronto FC a des instincts de marqueur et ce n’est que dans la Major League Soccer (MLS) qu’il s’est converti en défenseur latéral.

«J’ai joué comme ailier pendant toute ma carrière. Même quand j’étais jeune. Je jouais la plupart du temps à droite. Dans les rangs universitaires [NCAA], c'était plus un système anglais, tu faisais une course, tu effectuais un centre et tu battais des gars à un contre un. Et nous avons eu du succès avec ça, j’ai eu du succès avec ça, c’est comme ça que j’ai été repêché.»

Parlez-en à son coéquipier Chris Duvall, qui a été incapable d’empêcher Lovitz de marquer sur son côté dans un match important à l’époque dans la NCAA. «Nous en avons probablement parlé environ 40 ou 50 fois. Ce n’était pas un bon match pour son école et c’en était un bon pour la nôtre. C’était ma version du "Lambeau Leap"», a raconté Lovitz, qui fait allusion à sa manière de célébrer le but en se jetant dans la foule.

Si la transition au poste de défenseur latéral a été réussie pour Lovitz – comme en témoigne son titre de défenseur de l’année de l’Impact en 2017 –, son entraîneur Rémi Garde «dirait quand même que j’ai encore certains réflexes (tendencies) d’ailier», avoue-t-il.

À Montréal, il a obtenu les occasions nécessaires pour s’adapter à sa nouvelle position et il peut maintenant nourrir de plus grandes ambitions.

«Quand j’ai commencé à jouer en tant que latéral gauche à Toronto durant quelques matchs, j’ai senti que c’était quelque chose que je pourrais bien faire, j’avais simplement besoin de temps pour m’ajuster et assimiler les détails. La seule façon d’y arriver est de jouer sur une base régulière et ç’a été bien pour moi dans ma carrière de venir ici [à Montréal] et d’avoir les chances que j’ai eues.

«Je n’ai pas regardé derrière depuis et je suis vraiment confortable à cette position. Maintenant, l’objectif est de devenir l’un des meilleurs joueurs du circuit à cette position.»

L’influence de Garde

Un athlète a toujours des questionnements lorsque son équipe change d’entraîneur, sachant qu’il doit refaire ses preuves. Heureusement pour Lovitz, l’approche de Garde lui a bien servi.

«J’étais content de constater qu’il était exigeant envers moi. Je sais qu’il n’était pas familier avec moi en tant que joueur. Peut-être qu’il n’était pas confortable avec le nombre de buts que nous avions accordés dans les dernières années et le fait que j’aie été une partie de tout ça. Ça m’a vraiment encouragé à travailler plus fort et à devenir un meilleur élément pour cette équipe des deux côtés du ballon. Et il a été très franc avec moi concernant ses attentes, que ce soit avec les vidéos ou durant les conversations seul à seul.»

Un passage chez les Eagles

Natif de la Pennsylvanie, Lovitz est naturellement un partisan des Eagles de Philadelphie. Il fut même un temps où il travaillait pour cette équipe de la NFL, qui a d’ailleurs remporté le Super Bowl pour la première fois de son histoire la saison dernière.

«[J’étais un] stagiaire pour eux durant l’été de 2010, a révélé l’athlète. Je faisais des trucs de relations médias, j’interviewais les joueurs. Je ne crois pas qu'un de mes articles soit disponible, merci Dieu! Mais c’était une bonne expérience et quelque chose que je chéris.»

«Je n’ai pas étudié en journalisme, a-t-il précisé. J’étais un gars d’affaires la plupart du temps à l’école alors ça sortait un peu du champ gauche pour moi.»

Voyez l'entrevue complète avec Daniel Lovitz dans la vidéo ci-dessus.