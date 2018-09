Remparts : enfin de l’action pour Coxhead

La malchance s’est acharnée sur Andrew Coxhead depuis le début du camp d’entraînement. Après avoir raté les premiers matchs hors concours en raison d’une blessure au poignet, il a vu sa rentrée officielle être retardée de nouveau le 26 août lorsqu’un bris mécanique à l’autocar de l’équipe a empêché les Remparts de se rendre à Baie-Comeau. Le centre de 18 ans touchera enfin à la patinoire dans le cadre d’un match de la LHJMQ, vendredi soir, à Victoriaville et il piaffe d’impatience.

Le choix de première ronde des Remparts en 2015 en sera à sa troisième saison avec l’équipe et, après des saisons de 13 et 25 points en 56 et 68 rencontres respectivement, il souhaite maintenant contribuer davantage sur le plan offensif.

«Je veux être utilisé dans des situations importantes tout en produisant de meilleurs chiffres», a reconnu le gaillard de 6 pi 3 po et 197 lb.

C’est aussi avec une motivation supplémentaire que le centre droitier des Remparts entamera la saison à venir. Même s’il ne faisait pas partie des espoirs de premier plan admissibles au dernier repêchage de la LNH, Coxhead savait tout de même qu’il était possible qu’une équipe tente sa chance avec lui lors des dernières rondes ou, à tout le moins, qu’il obtienne une invitation à un camp professionnel.

Cela ne s’est finalement pas avéré et, plutôt que de s’apitoyer sur son sort, le Néo-Écossais a décidé de se retrousser les manches. «Je ne savais pas trop quoi penser. J’avais entendu certaines choses, mais je ne me faisais pas d’attente. Je me disais que si j’étais repêché, tant mieux, et que, sinon, je m’en servirais comme motivation. C’est maintenant ce que je veux, prouver aux équipes de la LNH qu’elles se sont trompées.»

Avec Dubé et Montreuil

Un premier match pour Coxhead signifiera également une première pour le trio qu’il formera avec Pierrick Dubé et Gabriel Montreuil.

Depuis le début du camp d’entraînement, l’entraîneur Patrick Roy dit avoir hâte de voir ce que cette combinaison pourra lui apporter. Il en aura finalement un premier avant-goût lundi soir.

«Je souhaite voir une progression dans leur jeu, a mentionné le Rempart en chef, jeudi matin. Je ne m’attends pas à ce qu’ils pètent le feu à 100 % dès le début, même si on peut être surpris. Par contre, je veux voir une chimie qui s’installe entre eux. Ils ont de la vitesse, de bonnes mains et c’est une combinaison qui peut être utilisée dans toutes les situations.»

Pour Coxhead, cette fameuse chimie commence à s’installer avec ses deux partenaires de trio. «Ce sont de très bons joueurs. Dubé est plus petit et apporte des habiletés à notre ligne tandis que Montreuil est plus imposant. J’ai hâte de voir comment ça va aller pour nous demain [vendredi soir].»

Baribeau ira à Traverse City

Par ailleurs, le gardien Dereck Baribeau voyagera avec les recrues du Wild du Minnesota au tournoi de Traverse City. L’organisation du Minnesota a confirmé aux Remparts jeudi en fin d’après-midi qu’ils avaient l’intention de l’amener avec eux, mais il n’est pas certain qu’il sera en mesure de jouer. L’état de sa hanche continuera d’être évalué au jour le jour.