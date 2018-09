Pacioretty-Karlsson: dossiers similaires?

Publié aujourd'hui à 19h26

Mis à jouraujourd'hui à 19h31

On est à une semaine du début des camps d’entraînements dans la Ligue nationale de hockey et il y a deux joueurs qui continuent de susciter l’attention, je pense évidemment à Max Pacioretty et Erik Karlsson.

Il est évidemment impossible de prédire avec exactitude ce qui va se produire dans le cas des capitaines des Canadiens de Montréal et des Sénateurs d'Ottawa, dans les sept prochains jours, mais ce qu’on sait, c’est qu’il est encore possible que les deux joueurs soient échangés.

Après avoir discuté avec quelques sources au cours des dernières heures, il est fort probable que Karlsson soit échangé en premier parce que le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, souhaiterait que ce dossier se règle prochainement, tout en s’assurant qu’il obtienne le maximum en retour. Pour que cela se produise, il faudra que le défenseur suédois accepte une prolongation de contrat avec sa nouvelle formation.

Il y a évidemment plusieurs équipes dans la course, mais la logique veut qu’il soit échangé aux Stars de Dallas. On me confirme que cette formation est toujours en mode attente dans ce dossier et souhaite grandement faire l’acquisition du capitaine des Sénateurs.

La seule et unique raison pourquoi cette transaction n’a pas encore eu lieu, c’est parce que le propriétaire des Sénateurs veut faire monter les enchères, mais ce jeu peut être dangereux et c’est pourquoi il devra se résigner à accepter la meilleure offre éventuellement.

Pacioretty en mode attente

Évidemment que le dossier de Pacioretty est celui qui retient l’attention chez les partisans des Canadiens. L’idéal serait que Marc Bergevin reçoive une offre qu’il ne peut refuser d’ici le 13 septembre, mais même si ce n’est pas impossible, on peut croire que ce serait surprenant.

Le problème est le suivant: les équipes de la LNH veulent d’abord et avant tout voir si leur début de saison est à la hauteur des attentes. Si Pacioretty n’est pas échangé sous peu, la prochaine fenêtre réelle pour lui sera au mois de novembre.

La patience sera donc de mise dans son cas, à moins qu’on assiste à un revirement de dernière minute.