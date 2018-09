Le descripteur et l’analyste des matchs des Tigers en viennent aux coups

Les partisans des Tigers de Detroit, qui étaient devant leur téléviseur mercredi pour regarder le match de leurs favoris, ont eu la surprise de voir un autre tandem à la description puisque le duo habituel en est venu aux coups après le match de la veille.

La tension était palpable entre Mario Impemba et Rod Allen, respectivement descripteur et analyste à Fox Sports Detroit pour les matchs des Tigers depuis 15 ans, et la marmite a explosé mardi après la victoire des Tigers par la marque de 8-3 sur les White Sox de Chicago, a rapporté le site The Athletic.

Matt Shepard et Kirk Gibson, ancien voltigeur étoile de l’équipe du Michigan, ont dû faire un voyage d’urgence à Chicago pour former une nouvelle équipe de commentateurs.

La direction de Fox Sports Detroit n’a pas nié l’incident, mais ne l'a pas commenté, se contentant de dire que c’était de la régie interne.

Les agents des deux belligérants n’ont également pas voulu parler de l’incident avec les médias.

Les Tigers sont en congé jeudi et ils recevront les Cardinals de St.Louis à compter de vendredi. L’organisation commémorera, au cours de ce week-end, les 50 ans de la conquête des Séries mondiales de 1968.