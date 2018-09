La grande décision de Jérémy Gagnon-Laparé

Jérémy Gagnon-Laparé fait son propre chemin dans le monde du soccer. Le milieu de terrain de Sherbrooke est de retour au Canada avec le Fury d’Ottawa après une parenthèse européenne d’un an et demi.

Âgé de seulement 23 ans, Gagnon-Laparé a pris une décision importante en 2016 quand il a décidé de quitter l’Impact pour aller tenter sa chance en Europe sans avoir d’équipe.

Il s’est d’abord entraîné avec le Stade Rennais, une équipe de haut de tableau de Ligue 1, avant de s’établir avec l’AS Vitré, une équipe de quatrième division, avec laquelle il a disputé une saison et demie.

«Je ne partais pas avec l’idée de jouer en 4e division, je voulais essayer de trouver un club en 3e division. Mais les choses se passent parfois différemment que ce qu’on avait planifié», a expliqué celui-ci lorsque rencontré à Ottawa la semaine dernière.

Cul-de-sac

Si Gagnon-Laparé a décidé de rompre les liens avec l’équipe qui lui avait fait signer son premier contrat professionnel en 2014, c’est parce qu’il sentait qu’il n’y avait plus sa place.

«Avec l’Impact, j’avais fait un gros bond en avant à ma première saison parce que j’avais eu pas mal de minutes, mais les deux saisons suivantes, je descendais tranquillement et ça joue beaucoup sur le mental quand tu ne joues pas.»

«Je sentais que si je restais à Montréal, je me serais retrouvé dans un cul-de-sac parce que l’équipe n’aurait probablement pas exercé son option à la fin de la saison.»

On peut dire que les chiffres lui donnent raison puisqu’après avoir disputé 270 minutes en 2014, il a vu son utilisation chuter à 18 petites minutes en 2015 alors qu’il n’a pas vu d’action en 2016 avant de prendre la direction de la Bretagne.

«Je n’ai pas encore réussi à trouver le truc qui clochait dans tout ça. Je garde quand même une déception par rapport aux deux dernières saisons, mais je ne suis pas prêt à dire que c’est la faute de telle ou telle personne.»

Pas facile

C’est à la fois une belle expérience humaine et sportive que Gagnon-Laparé a vécue à Vitré, une ville de 18 000 habitants située quelques kilomètres à l’est de Rennes.

«C’est très difficile de s’établir comme étranger, surtout quand tu es Canadien, dans un pays comme la France où, selon eux, ils sont les rois du monde.»

«Leur prouver que tu as ta place, c’est vraiment compliqué, mais pour moi, c’était la seule solution parce qu’à Montréal, ça se passait très mal pour moi, je n’avais aucun temps de jeu.»

Il aurait pu y retourner cette saison, mais il avait envie d’un nouveau défi.

«Avec le CV que j’avais accumulé, je pensais que j’allais avoir des offres d’une équipe de 4e division qui avait des ambitions ou encore d’une équipe de D-3.»

«C’est une belle porte d’entrée pour se faire découvrir, mais c’est un club qui n’a pas d’ambition de monter, ils sont bien en 4e division.»

Rouage important

Malgré son jeune âge, le milieu de terrain s’est rapidement établi comme un joueur fiable pour l’équipe qui est considérée comme amateur même s’il assure qu’il y gagnait bien sa vie comme seul joueur étranger de l’équipe.

«En deux saisons, j’ai joué 85 % des matchs avec l’AS Vitré, ce qui a été très bénéfique pour moi.»

La saison dernière, il a disputé 24 matchs, dont 21 départs, et a été le quatrième joueur de champ le plus utilisé avec 1889 minutes.

Il persiste à croire qu’il a pris la bonne décision puisqu’il s’est, d’une certaine façon, mis en danger pour sortir de sa zone de confort.

«J’étais dans le confort et dans une bulle dont il faut sortir à un certain moment. J’étais souvent déplacé dans les entraînements. J’ai fait l’évaluation et c’était assez simple de prendre une décision.»

Un excellent calibre de jeu

La quatrième division française a beau être considérée comme amateur, Jérémy Gagnon-Laparé assure qu’on y dispute un soccer très compétitif.

«C’est amateur, mais le niveau est très bon et il y a pas mal de similitudes avec le niveau USL, assure-t-il. C’est dans les installations et l’environnement d’entraînement que la USL se distingue.»

«On ne fait que s’entraîner alors que là-bas, il y a des joueurs qui ont un emploi en plus de jouer au foot. Mais le niveau reste très intéressant avec des équipes de réserve du PSG, du FC Nantes et de Rennes par exemple lors de ma première année.»

Il explique qu’il y a autant de joueurs qui vont y terminer leur carrière que de jeunes joueurs qui espèrent gravir les échelons.

Apprentissage

Pour un jeune joueur comme lui, c’était surtout l’occasion d’en apprendre encore plus sur le métier parce qu’il ne se voit pas faire autre chose que de jouer au foot.

«Tu apprends ton métier parce qu’il y a beaucoup de joueurs qui terminent leur carrière dans ce niveau, parce qu’il y a peu de déplacements et que c’est plus pratique.»

C’est un peu comme s’il était allé y chercher l’élément manquant dans sa formation.

«Quand je suis passé pro avec l’Impact, je sentais que je n’avais pas fini ma formation et que j’avais encore des choses à apprendre.»

Nouvelle expérience

Jérémy Gagnon-Laparé va terminer la saison avec le Fury d’Ottawa, même si ça ne faisait pas partie de son plan. Il a d’abord reçu une invitation du directeur technique Julian DeGuzman afin qu’il s’entraîne avec eux. Puis il a signé un contrat valide jusqu’à la fin de la saison, en juillet dernier.

«Ça se passe bien ici, alors si l’équipe a le même ressenti par rapport à ce que je fais, je serais content de parler avec eux pour voir c’est quoi le plan pour la suite.»

Une chose est sûre toutefois, il insiste pour évoluer comme milieu défensif, lui qui a été ballotté chez l’Impact, ce qui lui a certainement nui.

«Après mon expérience à Montréal, j’ai voulu être clair. J’ai été trop souvent déplacé. J’ai joué au milieu et ça s’est très bien passé, et après on m’a placé comme défenseur latéral gauche, et ça s’est moins bien passé.»

«Je ne veux pas vivre dans le passé, mais la leçon que j’en tire, c’est que je ne veux pas que les coachs m’utilisent à plusieurs positions parce que je suis capable de le faire.»