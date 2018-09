«Jumbo Joe» n’a pas dit son dernier mot

Malgré de graves blessures aux genoux subies au cours des deux dernières années, le vétéran Joe Thornton assure qu’il est en grande forme à l’aube de la nouvelle saison des Sharks de San Jose.

«Je me sens bien, a-t-il témoigné, dans une entrevue accordée au site web The Athletic. Je sais que mon certificat de naissance indique 39 ans, mais je crois que le fait de ne pas avoir joué 82 matchs et les séries éliminatoires l’an dernier permet à mon corps de se sentir vraiment, vraiment bien.»

Thornton a effectivement été limité à 47 rencontres, la saison dernière. Il a alors obtenu un total de 36 points, dont 13 buts.

Les Sharks se sont par ailleurs qualifiés pour les éliminatoires, mais «Jumbo Joe» n’était pas en mesure de jouer quand son équipe a balayé les Ducks d’Anaheim au premier tour avant de s’incliner en six parties face aux Golden Knights de Vegas.

Après avoir subi des déchirures aux ligaments du genou gauche en avril 2017, Thornton a subi une autre blessure ligamentaire, cette fois au genou droit, en janvier dernier.

«Le genou gauche va incroyablement bien maintenant, a précisé Thornton, qui a conclu une nouvelle entente d’un an avec les Sharks en juillet. Il n’y a aucune inquiétude. Et cette année, avec le genou droit, j’ai eu sept ou huit mois pour guérir. Ça devrait aller beaucoup mieux.»

Bientôt 1500 matchs

Au cours de la prochaine saison, Thornton pourrait atteindre quelques plateaux importants.

Il devrait ainsi être en mesure de disputer un 1500e match en saison régulière, lui qui a présentement 1493 parties au compteur.

L’attaquant est par ailleurs à seulement trois buts du total de 400. Avec ses 1427 points en carrière, Thornton figure au 16e rang des meilleurs pointeurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

Il est à 30 points de Teemu Selanne, au 15e échelon.