Darnell Nurse ne se présentera pas au camp sans contrat

Joueur autonome avec compensation, le défenseur des Oilers d’Edmonton Darnell Nurse ne se présentera pas au camp d’entraînement s’il n’a pas de contrat en poche.

C’est ce qu’il a mentionné à plusieurs médias dont le réseau Sportsnet, mercredi.

L’arrière de 23 ans a complété en 2017-2018 un pacte de trois ans lui ayant rapporté un total de 5,325 millions $.

La saison passée, le septième choix au total du repêchage 2013 de la Ligue nationale de hockey a amassé six buts et 20 mentions d’aide pour 26 points en 82 rencontres, tout en conservant un différentiel de +15 et en écopant de 67 minutes de punition.

À la fin du mois d’août, Nurse a reçu un appui de taille lorsque son capitaine Connor McDavid a mentionné que la formation albertaine pouvait difficilement se passer de ses services.

«Il faut s’attendre à ce qu’il assume un rôle important, avait-il lancé. L’an dernier, il a constitué une grosse part de notre formation en raison des blessures et son jeu s’est amélioré. Vous avez vu son jeu éclore offensivement et défensivement. Je crois que ses performances ne feront que progresser.»