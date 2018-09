Chad Johnson n’aurait pas mis son genou au sol

L’ancien receveur de passes de la NFL Chad Johnson a ajouté son grain de sel dans la polémique entourant Colin Kaepernick et la pose du genou au sol pendant l’hymne national.

Si «Ochocinco» supporte le message derrière le geste, il aurait cependant fait les choses autrement.

«La symbolique du genou est bonne, mais le message a été déformé, ce qui a fait oublier pourquoi [Kaepernick] mettait un genou au sol, a expliqué Johnson dans le dernier épisode de ”Open Late With Peter Rosenberg”. Plusieurs personnes me posent des questions sur ce que moi j’aurais fait. Je ne pense pas que j’aurais mis le genou au sol, mais j’aurais trouvé le moment de passer le même message en l’intégrant dans mon jeu sur le terrain.»

«Est-ce que je respectais les règles de la NFL? Pensez-y, a-t-il ajouté. Par contre, j’aurais pris le message qu’il tente de faire passer et je l’aurais transmis dans le cadre d’un match, ce qui aurait probablement été dans une célébration. J’aurais impliqué les partisans aussi.»

Johnson était reconnu pour ses célébrations créatives et a été mis à l’amende par la NFL pour celles-ci à quelques reprises.

L’homme de 40 ans a également émis des commentaires sur le fait que Kaepernick poursuit le circuit Goodell pour collusion.

«Ça va trop loin, ça dépasse une possible réconciliation, surtout que sa poursuite pour collusion a été déposée et que le processus judiciaire est enclenché, a indiqué Johnson. Il ne jouera plus jamais, mais j’ai vraiment l’impression qu’il va gagner.»

Kaepernick allègue que les formations de la NFL se sont entendues pour ne pas lui offrir de contrat en raison de ses protestations pendant l’hymne national. L’ancien des 49ers de San Francisco est agent libre depuis mars 2017.