Carson Wentz à l'écart pour encore de nombreuses semaines

Les Eagles de Philadelphie pourraient se passer volontairement de leur quart-arrière Carson Wentz pour encore de nombreuses semaines.

La formation de la Pennsylvanie n'aurait aucune intention de risquer la santé de son joueur étoile, même si Wentz se dit déjà prêt à fouler les pelouses de la NFL.

Selon le journaliste Ian Rapoport du réseau NFL Network, il y a consensus au sein de l'organisation. Après tout, les Eagles peuvent toujours compter sur Nick Foles, qui les avait menés à la conquête d'un premier Super Bowl lorsque Wentz était tombé au combat la saison dernière.

«Ils savent que cette décision n'affectera pas seulement les prochaines semaines, mais les 10 ou 15 prochaines années», a laissé savoir Rapoport, jeudi soir.

