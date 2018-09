Ça sent la fin pour John Gibbons à Toronto

Les Blue Jays de Toronto et le gérant John Gibbons s’apprêtent à couper les ponts au terme de la présente saison.

C’est du moins ce qu’a rapporté jeudi le réputé journaliste Jon Heyman, du site web Fancred Sports. Citant une source proche du dossier, il précise que cette décision est prise «à 99,9 %».

L’objectif serait de remplacer Gibbons, 56 ans, par un gérant plus jeune, lequel pourrait grandir avec les jeunes espoirs de l’organisation.

«Nous allons nous asseoir après la saison et voir quelle direction nous allons prendre, moi compris», a commenté Gibbons quand il a été interrogé par Fancred.

Déjà, l'entraîneur des Blue Jays avait laissé planer un doute sur son désir de faire partie d’une reconstruction avec la formation torontoise en vue des prochaines années.

«Peut-être que l’équipe pourrait bénéficier d’avoir un nouveau visage qui grandirait avec les jeunes joueurs», avait lui-même observé Gibbons, cité par le réseau MLB Network, le mois dernier.

Une rupture entre les Blue Jays et Gibbons se ferait ainsi à l’amiable. Le gérant, qui a signé une prolongation de contrat avant la saison 2017, a encore une année complète à écouler à son entente.

Grandir avec John Schneider?

Dans les filiales des Blue Jays, Bob Meacham dirige les Bisons de Buffalo au niveau AAA. À 58 ans, on voit toutefois mal comment il pourrait devenir l'instructeur-chef qui grandirait avec les espoirs du club torontois. Meacham est effectivement plus âgé que Gibbons.

Le nom de John Schneider, qui est présentement à la barre des Fisher Cats du New Hampshire (AA), serait, à 38 ans, un choix beaucoup plus logique.

Avec les récents départs de Josh Donaldson et de J.A. Happ, entre autres, les Blue Jays risquent de devoir attendre à 2020 ou 2021 avant de présenter à nouveau un club compétitif. Si Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette permettent aux partisans des Jays d’espérer, plusieurs jeunes ont déjà montré de belles choses au cours des dernières semaines, dont le voltigeur Billy McKinney et le receveur Danny Jansen.

Mercredi soir, ce fut au tour de Rowdy Tellez de se signaler en obtenant son premier coup sûr en carrière dans le baseball majeur, sur le premier tir effectué contre lui. Il a réussi un double sous les applaudissements de la foule du Rogers Centre, dans une victoire de 10-3 contre les Rays de Tampa Bay.