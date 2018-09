À la retraite, Ben Scrivens rejoint l'Université Denver

L'ancien gardien de but des Canadiens de Montréal, Ben Scrivens, a été désigné directeur sportif de l'équipe de hockey masculine de l'Université Denver, les Pioneers.

Après huit saisons de hockey, le portier de 31 ans accroche donc ses jambières, préférant la famille à l'emploi de rêve qui l'a mené aux quatres coins de la Ligue nationale, ainsi qu'en Russie pour deux saisons.

C'est un retour au milieu universitaire pour l'Albertain qui joint les rangs de l'équipe championne de la NCAA en 2017 après avoir étudié pendant quatre années à l'Université Cornell aux États-Unis.

Scrivens, qui avait fait une entrée remarquée sous les couleurs des Maple Leafs de Toronto, a par la suite enfilé l'uniforme des Kings de Los Angeles, des Oilers d'Edmonton avant d'atterir chez les Canadiens de Montréal lors de la saison 2015-2016.

Cette année-là, l'Albertain avait profité d'une blessure à Carey Price contre les Rangers de New York en novembre pour seconder Mike Condon entre les poteaux. Il avait pris part à 15 rencontres au cours de la saison en signant une fiche de cinq victoires et huit défaites, une moyenne de buts alloués de 3,07 et un pourcentage d'arrêts de ,906.

Au final, le cerbère canadien aura donc disputé 144 parties dans la LNH, en plus d'enlever le bronze avec le Canada lors des plus récents Jeux Olympiques à PyeongChang, en Corée du Sud.