«Ça devenait malsain» -Antonin Décarie

Sans vouloir entrer dans les détails, Antonin Décarie n’a pas caché que le climat était plutôt tendu entre lui et Stéphan Larouche au sein d’Eye of the Tiger Management, ce qui a mené au divorce entre les deux parties.

«On a atteint un point de non-retour. On avait une philosophie et une vision différentes», a expliqué le vice-président de l’organisation en entrevue à TVA Sports.

«C’était une décision qui était douloureuse, mais c’était la décision à prendre selon moi. Ça devenait malsain pour l’ensemble de l’écurie», a-t-il précisé.

Le changement a de quoi surprendre puisque Batyr Jukembayev et Erik Bazynian se retrouvent maintenant sans entraîneur à un mois de leurs prochains combats.

«Le timing n’est pas le meilleur, mais ça demeurait la bonne chose à faire. Il fallait leur expliquer la raison pour laquelle le changement était impératif», a avoué Décarie.

Jukembayev poursuivra sa préparation avec un Kazakh qui était déjà dans son entourage. Bazynian sera supervisé par Marc Ramsay jusqu’à son combat du 13 octobre.

«Il n’y a pas un million d’entraîneurs qui ont le potentiel de diriger les meilleurs athlètes, mais on va tenter d’y remédier», a conclu Décarie.

