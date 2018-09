Tom Brady plus mobile qu'avant?

L’entraîneur-chef des Texans de Houston, Bill O’Brien, estime que le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a plus de facilité à se déplacer sur le terrain, contrairement à ce que plusieurs croient.

Ayant travaillé chez les Patriots de 2007 à 2011, O’Brien a côtoyé le célèbre pivot quand il fut notamment responsable des quarts et coordonnateur offensif. Malgré les 41 ans bien sonnés de Brady, le pilote de la formation texane est toujours impressionné par les performances de son ancien protégé.

«Je pense plutôt qu’il s’est amélioré au plan de la mobilité. Ce gars-là est un excellent joueur de football. Il travaille très fort pour peaufiner différents aspects de son jeu, que ce soit la mécanique de ses mouvements ou la connaissance de son sport et de ses coéquipiers. Il est continuellement au boulot», a déclaré au site boston.com O’Brien, qui verra ses hommes amorcer le calendrier régulier face à la Nouvelle-Angleterre, dimanche.

«Il n’arrête jamais de penser au football et veut trouver une façon d’avoir l’avantage, a ajouté celui étant à la barre des Texans depuis 2014. C’est pourquoi il est ce type d’athlète et pourquoi il a eu une grande carrière. Ça explique aussi qu’il joue encore. Il a trouvé la recette gagnante et essaie de progresser quotidiennement.»

Le pivot des Patriots a révélé dans une entrevue mercredi qu'il aimerait bien disputer cinq autres saisons dans la NFL, ce qui le pousserait à la retraite à l'âge de 46 ans.

Watson suivra-t-il les traces de Brady?

À Houston, O’Brien pourra compter sur le retour au jeu du quart Deshaun Watson, qui a subi une déchirure ligamentaire au genou en novembre. L’ex-porte-couleurs de l’Université Clemson avait vécu la même mésaventure dans les rangs universitaires et est revenu en force pour atteindre la NFL.

Pour expliquer la courte convalescence de Watson, son instructeur-chef a évoqué sa maturité et sa bonne éthique de travail, des qualités qu’il retrouve aussi chez Brady. Pour cette raison, il croit que son pivot suivra les traces de la vedette des Patriots un jour.

«Deshaun est passionné du football. Il aime regarder les vidéos et parler de son sport. Il arrive tôt aux entraînements et s’en va assez tard. Il a de bonnes suggestions pour aider l’équipe, a émis O’Brien. Il adore réellement le football et ça paraît chaque jour.»