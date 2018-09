«Sans le football, j’étais un être misérable» - Andrew Luck

Le quart-arrière des Colts d’Indianapolis Andrew Luck est très heureux d’avoir la chance de disputer à nouveau des matchs de football professionnel, car il a trouvé le temps long l’année dernière.

Rétabli d’une déchirure à l’épaule droite lui ayant fait manquer la totalité de la saison 2017, le joueur-vedette a admis avoir entretenu de sérieux doutes quant à la suite de sa carrière.

«J’étais apeuré, [...] et il y a des moments où je craignais de ne plus avoir ma place dans ce sport, a-t-il déclaré au quotidien "Indianapolis Star". Sans le football, j’étais un être misérable. La tristesse m’envahissait et ce n’était pas agréable pour moi ou pour quiconque dans mon entourage. J’étais une personne médiocre à côtoyer», a-t-il ajouté.

Luck disputera son premier match depuis 2016, dimanche, lorsque les Colts affronteront les Bengals de Cincinnati. Il a complété 20 de ses 32 passes pour des gains de 204 verges, un touché et une interception en parties hors-concours.