Sandy Alcantara se charge des Phillies

L’artilleur Sandy Alcantara n’a pratiquement rien permis aux cogneurs des Phillies de Philadelphie et les Marlins l’ont emporté 2-1, mercredi, à Miami.

Alcantara (2-0) a œuvré pendant sept manches et a alloué seulement trois coups sûrs et deux buts sur balles. L’athlète de 22 ans a également retiré six frappeurs sur des prises. Il s’agissait du deuxième départ d’Alcantara en 2018, il avait aussi connu le plaisir de la victoire le 29 juin contre les Mets de New York.

Venu en relève en huitième, Adam Conley a lancé une balle au goût d’Asdrubal Cabrera, qui a cogné un simple permettant à Jose Bautista de fouler la plaque. En neuvième, le releveur Drew Streckenrider a obtenu son quatrième sauvetage de la saison.

Sur le plan offensif, les deux points des Marlins ont été produits par Austin Dean.

Dans le camp des perdants, le lanceur Nick Pivetta (7-11) a été sur la butte pendant quatre manches. Il a donné les deux réussites de ses adversaires sur trois coups sûrs.