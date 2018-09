RSEQ, semaine 2: deux gestes anodins qui en disent long

Publié aujourd'hui à 07h24

Mis à jouraujourd'hui à 07h33

C’est bien connu, le football est un sport de collisions, une discipline potentiellement dangereuse. Les manchettes négatives des dernières années, les histoires d’horreur entourant les commotions cérébrales ont, de façon justifiée, beaucoup fait jaser et forcé une révolution au cœur de cette discipline sportive.

Puisqu’il s’agit de repenser le sport au complet, l’adaptation se fait lentement et touche toutes les facettes du jeu : les règlements, l’arbitrage, les techniques de contact, la façon de s’entraîner, l’équipement, le «coaching», etc... Il faut changer la façon dont on joue au football et, encore plus difficile, les mentalités des gens qui sont impliqués. Lors de la deuxième semaine d’activités du RSEQ, deux gestes apparemment anodins, bien qu’importants, presque héroïques en fait, ont attiré mon attention.

Peu de témoins ont observé le premier geste.

Nous sommes au stade Percival Molson, les Redmen mènent la rencontre, il reste une douzaine de minutes au cadran. En reportage pour TVA Sports, je suis sur la ligne de touche en conférence avec mon collègue Louis-Simon Lapointe. Aujourd’hui, il couvre le banc du Vert & Or, je suis en charge de McGill. Mathieu Lecompte (entraîneur-chef de Sherbrooke) s’avance vers nous. Il a l’air fâché ce qui, à date, n’a rien d’exceptionnel. Il me lance : «Je sais pas ce qu’attendent les coachs de McGill : le 19 a de la misère à marcher! Y’est commotionné ce gars-là! Tu devrais leur parler».

Bon, ok, il ne l’a pas dit exactement comme ça. Ceux qui connaissent le personnage savent qu’il s’exprime généralement de façon plus colorée. Son commentaire ne me surprend pas outre mesure puisque j’avais aussi remarqué que Daniel Adesegun peinait de plus en plus à se relever à la suite des plaqués.

Évidemment, mon travail d’analyste sur les lignes de côté me dicte de me mêler de tout, en évitant d’influencer quoi que ce soit. Il faut le préciser, samedi après-midi, Daniel Adesegun était un élément-clé dans les succès offensifs de son équipe. Ne sachant pas vraiment comment agir, je suis allé m’entretenir avec lui directement pour m’assurer que sa santé cognitive était toujours bonne, prêt à intervenir auprès de son coach si nécessaire. Adesegun était de fait épuisé, mais toujours avec nous.

J’ai fait un suivi, lundi soir auprès de Ronald Hilaire, l’entraîneur-chef de McGill. Il m’a confirmé que tout est toujours en place dans la tête de l’étudiant-athlète.

Le deuxième geste se passe au stade Telus de l’Université Laval.

Ce samedi soir, après un match inaugural difficile, le Rouge et Or a beaucoup à prouver. En fin de partie, le pointage favorise nettement l’équipe québécoise contre l’Université Concordia. Une des positions stratégiques clés en défensive est celle de maraudeur. Elle est occupée, chez le R&O par Kevin McGee, un joueur d’une intensité reconnue, un plaqueur impitoyable et efficace qui a souvent été critiqué dans le passé pour ses méthodes de plaquage parfois dangereuses. Après qu’il eût écopé d’une punition pour conduite antisportive, Glen Constantin décide de le retirer du match.

«Coach» Constantin est un entraîneur très expérimenté. S’il connait toutes les facettes de notre sport, il connait encore mieux ses propres joueurs. Son geste est significatif puisqu’en retirant McGee de l’action, il tentait d’éviter que les choses s’enveniment. Après le match, en discussion avec le journaliste Ian Bussière de Le Soleil, il expliquera sa décision en mentionnant : «Ce n’est pas comme ça qu’on joue au football à Laval». Preuve que, pour «coach» Constantin, les débordements fâcheux sur le terrain n’ont plus leur place au football.

Les plus cyniques argumenteront certainement que Lecompte avait avantage à faire retirer le porteur de ballon des Redmen de l’action et que le geste de Constantin n’avait aucun impact sur un match déjà gagné. Moi, je préfère y voir des gestes éthiques. Deux personnalités importantes du football universitaire québécois ont fait preuve d’empathie envers l’adversaire. Ils ont mis leur pied à terre pour éviter des blessures.

Deux petites histoires qu’on doit raconter puisqu’elles suggèrent qu’une réelle évolution du football est en cours. Le football est aussi un sport de gentlemen. Quand les entraîneurs, aussi compétitifs soient-ils, sont prêts à s’impliquer à contre-courant de l’action pour préserver l’intégrité physique des adversaires, j’y vois enfin une preuve tangible.