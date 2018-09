Remparts: une transition qui se passe bien

Désigné comme joueur de centre par Patrick Roy en début de camp d’entraînement, Louis-Filip Côté se dit satisfait de ce qu’il a fait depuis le début de la saison. Même s’il est toujours en apprentissage, il croit être en mesure de devenir un joueur de centre régulier pour les Remparts de Québec cette année.

Comptant sur deux joueurs de centre naturels parmi ses trois premiers trios, Philipp Kurashev et Andrew Coxhead, Roy avait demandé à Côté de tenter sa chance au centre, une position qu’il n’avait occupée que très sporadiquement au cours des deux dernières saisons.

«Je pense que mon camp a bien été. Je sens qu’il y a des facettes que je dois améliorer encore, mais ça s’apprend. Je suis enthousiaste de débuter la saison au centre. Tout est différent quand tu joues à cette position, contrairement à l’aile», a-t-il mentionné mercredi.

Roy aussi se dit satisfait de ce que Côté a démontré jusqu’à présent. De plus, le trio qu’il a formé avec Mikaël Robidoux et Olivier Mathieu a été fort efficace lors des matchs hors-concours.

«Ce trio fait tout un travail, autant défensivement qu’offensivement. Quant à Louis-Filip, je sais que je peux lui faire confiance dans les trois zones. Il apporte de la sécurité et de l’expérience à ce trio. C’est une belle position pour lui à date. On va voir pour la suite. La semaine prochaine, on va se concentrer sur les mises au jeu avec lui.»

Des combinaisons stables

D’ailleurs, Roy se réjouit des combinaisons formées en ce moment à l’attaque et il compte profiter des prochains matchs hors-concours, vendredi soir à Victoriaville et le samedi 15 septembre à Québec, encore contre les Tigres, pour leur permettre de continuer à développer une chimie.

C’est pourquoi une seule combinaison sera quelque peu modifiée, celle de Philipp Kurashev, Aleksei Sergeev et Matthew Grouchy, en raison de l’absence de Kurashev, au camp des Blackhawks de Chicago. C’est donc le jeune de 17 ans Xavier Cormier qui prendra sa place sur cette unité.

«Ça va nous permettre de lui donner du millage et aussi aux autres trios de bien se sentir, plutôt que de commencer à jouer avec nos trios. On veut que les gars se voient et communiquent ensemble, qu’ils s’habituent à travailler ensemble.»

Savoie avec Verrette

S’il voit en Benjamin Gagné et Sam Dunn sa première unité de défenseur, Patrick Roy aimerait employer le jeune de 16 ans Nicolas Savoie avec un autre vétéran, Étienne Verrette cette saison.

Braeden Virtue et Christian Huntley devraient former l’autre duo, mais Félix-Olivier Chouinard et Félix Tremblay obtiendront également du temps de jeu.

Roy souhaite une saine compétition entre ses deux gardiens

En attendant de connaître le diagnostic final dans le cas de Dereck Baribeau, c’est Anthony Morrone qui prendra le filet des Remparts. Et même lorsque le partant des diables rouges sera de retour à 100 %, Patrick Roy espère assister à une saine compétition entre ses deux portiers.

Baribeau se soumettra à des tests jeudi au Minnesota, mais de ce que Roy a compris, sa séance sur glace de mardi a été «moyenne».

Il faudra donc être patient dans son cas, et c’est là que de compter sur un deuxième gardien d’expérience entrera en ligne de compte.

«Je veux qu’il [Morrone] compétitionne Dereck. À cause de sa blessure, on n’a pas pris de chances, mais, en même temps, on veut qu’il le challenge. Quand tu es blessé à la hanche, tu ne peux pas jouer autant que tu voudrais et c’est important de compter sur deux gardiens expérimentés.»

Les Remparts débuteront d’ailleurs la saison avec deux matchs en deux soirs, les 22 et 23 septembre à domicile, puis disputeront trois autres rencontres de suite les 27, 28 et 29, à Québec, Sherbrooke et Drummondville respectivement.

«Un gardien de but tout seul ne peut pas faire ça, surtout s’il n’est pas à 100 %.»

En bref

Le choix du capitaine des Remparts pour la saison 2018-2019 est fait, mais Patrick Roy attendra le retour de ses joueurs partis dans des camps professionnels avant d’en faire l’annonce.

«On attend le moment opportun pour le faire. On va rencontrer chacun de nos joueurs un par un la semaine prochaine. Je veux aussi parler avec mon groupe de vétérans pour connaître leurs attentes, mais aussi échanger avec eux sur comment se déroulent les choses jusqu’à présent», a expliqué Roy, qui a déjà mentionné que son capitaine serait l’un de ses joueurs de 20 ans.