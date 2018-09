Pierre-Alexandre Parenteau devient entraîneur adjoint

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Pierre-Alexandre Parenteau a été nommé entraîneur adjoint de l’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

La nouvelle a été annoncée, mercredi, par l’entremise du compte Twitter de la formation. L’équipe des Maritimes a remporté les titres canadiens en 1981, 1982, 1990, 1995 et en 2011.

Il secondera Judes Vallée, qui a été nommé à la barre de l’équipe en juin 2017. Ce dernier a été le premier entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Parenteau a annoncé son retrait du hockey professionnel le 14 juin dernier. Outre le Canadien, l’attaquant de 35 ans a joué avec les Blackhawks de Chicago, des Rangers et des Islanders de New York, de l’Avalanche du Colorado, des Maple Leafs de Toronto, des Devils du New Jersey et des Predators de Nashille.

Parenteau aura disputé 491 matchs de saison régulière dans la LNH, amassant 296 points. Le Québécois a été un choix de neuvième tour, le 264e au total, par les Mighty Ducks d'Anaheim du repêchage de 2001.