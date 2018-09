MLS: l’équipe de Miami dévoile son identité

La nouvelle équipe de Miami qui disputera sa première saison dans la Major League Soccer (MLS) en 2020 portera le nom de Club Internacional de Futbol Miami, a-t-il été annoncé mercredi.

Le club de l’ancien joueur-vedette anglais David Beckham utilisera également les termes Inter Miami CF comme dénomination plus simplifiée. Ce nom hispanique vise à «célébrer Miami, une des villes les excitantes et énergiques au monde ainsi qu’un endroit accueillant et embrassant toutes les cultures et les communautés».

«C’est un moment important pour notre organisation, car nous faisons un autre pas pour établir notre marque», a mentionné Beckham, propriétaire et président des opérations football, dans un communiqué.

«Cette formation transmettra les valeurs de solidarité, de passion, d’innovation, de persévérance et d’inclusion que chacun de ses membres partagent, et ce, sur le terrain et à l’extérieur», a ajouté un associé de Beckham, Marcelo Claure.

Également, son logo de forme circulaire mettra à l’avant-scène deux flamants roses dont les membres inférieurs illustrent la lettre «M» pour symboliser l’entraide et la bonne entente entre tous.

La ville floridienne a obtenu une concession en janvier dernier après quelques années de négociations.