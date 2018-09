Max Pacioretty: pas de négociations pendant la saison

Le capitaine des Canadiens de Montréal, Max Pacioretty, n’a pas l’intention de négocier une nouvelle entente durant la saison 2018-2019.

Selon le chroniqueur du Journal de Montréal Marc De Foy, qui a cité des sources bien au fait du dossier, l’attaquant et son agent Allan Walsh refuseront de tenir des pourparlers après le 3 octobre; l’information serait confirmée prochainement, toujours d’après le texte diffusé mercredi.

Conséquemment, le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, pourrait «se retrouver à court de solutions s’il n’envoie pas Pacioretty sous d’autres cieux avant le 3 octobre», soit le jour où le Bleu-Blanc-Rouge amorcera le calendrier régulier face aux Maple Leafs de Toronto.

Le numéro 67 doit écouler cette saison la dernière année d’un contrat de six ans et de 27 millions $. Il sera admissible au marché des joueurs autonomes le 1er juillet 2019. L’Américain a éprouvé des ennuis en 2017-2018, totalisant 17 buts et 20 mentions d’aide pour 37 points en 64 matchs.

