Le coude de Shohei Ohtani ne l’empêche pas de frapper

Quelques heures après que les Angels de Los Angeles eurent indiqué qu’une opération Tommy John était recommandée pour réparer le coude droit de Shohei Ohtani, ce dernier a connu un match de fou au bâton menant les siens à un gain de 9-3 sur les Rangers du Texas, mercredi soir à Arlington.

Le frappeur désigné a montré que les douleurs au coude droit ne l’empêchaient pas de frapper la balle, alors qu’il a catapulté deux balles de l’autre côté de la clôture, une claque en solo en cinquième et une autre bonne pour deux points en huitième. Il s’agissait de ses 17e et 18e circuits de la campagne.

Comme si ce n’était pas assez, il a ajouté deux simples en plus de soutirer un but sur balles et de réussir un larcin. Il a touché la plaque à quatre reprises.

La décision de subir l’opération reviendrait à Ohtani, qui devra mettre une croix sur sa saison de lanceur en 2019, mais il pourrait peut-être revenir en tant que frappeur.

Aldreton Simmons a également produit trois points, dont deux sur sa 10e longue balle de la saison.

Du côté des Rangers, Adrian Beltre a claqué son 10e coup de quatre buts de la saison, produisant deux points.

Jaime Barria (10-8) a mérité la victoire en n’accordant que deux coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches de travail. La défaite a été ajoutée à la fiche de Bartolo Colon (7-12), qui a permis cinq points, dont quatre mérités, en quatre manches de travail.