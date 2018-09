L’affaire Roberto Osuna reportée

L’ancien releveur des Blue Jays de Toronto Roberto Osuna devait se présenter devant le juge mercredi, mais sa cause a été reportée au 19 septembre, soit cinq jours avant la visite des Astros de Houston, sa nouvelle équipe, au Rogers Centre.

Le Mexicain a été arrêté le 8 mai dernier et fait face à des accusations de violence conjugale. Selon le réseau Sportsnet, son avocat Domenic Basile, habituellement loquace, ne s’est pas montré très volubile lorsque rencontré sur les marches du «Old City Hall» après avoir obtenu l’ajournement.

«Mes discussions avec le procureur de la Couronne se poursuivent et on verra ce qui se passera le 19 septembre. J’espère que j’aurai plus à vous dire.»

Osuna a été échangé aux Astros le 30 juillet en retour de Ken Giles et des lanceurs des ligues mineures Hector Perez et David Paulino.

Depuis son arrivée dans la ville texane, il a affiché un dossier de 2-2 et réalisé quatre sauvetages. En 14 manches, il a passé 15 frappeurs dans la mitaine.