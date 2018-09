Jaroslav Halak heureux de se retrouver avec les Bruins

L’ancien gardien du Canadien de Montréal Jaroslav Halak vit très bien à l’idée de défendre les couleurs des Bruins de Boston la saison prochaine.

Le Slovaque de 33 ans s’est montré heureux et en confiance au moment de rencontrer pour une première fois les médias de Boston, mardi, lors du tournoi de golf de la Fondation des Bruins.

«La décision a été facile à prendre pour moi», a noté Halak qui, depuis son départ de Montréal en 2010, a porté les couleurs des Blues de St. Louis, des Capitals de Washington et des Islanders de New York.

Embauché à titre de joueur autonome par les Bruins, le 1er juillet, Halak a obtenu un contrat de deux ans pour 5,5 millions $. Il aura ainsi la tâche de seconder Tuukka Rask.

«Il faut toujours avoir deux [bons] gardiens pour une saison, a fait remarquer Halak dans une entrevue diffusée sur le compte Twitter des Bruins. Une saison, c’est long, et bien des choses peuvent arriver. Il y a des hauts et des bas.»

En 54 matchs avec les Islanders la saison dernière, «Jaro» a présenté un dossier de 20-26-6 et une moyenne de buts alloués de 3,19.

Heureux de jouer avec Chara

Halak vient prendre la place d’Anton Khudobin, qui se retrouve désormais avec les Stars de Dallas. À propos de sa venue à Boston, Halak s’est dit heureux de retrouver son compatriote Zdeno Chara.

«La première fois que je l’ai rencontré, j’avais 21 ans, a noté Halak en parlant du défenseur format géant. Ça fait longtemps, mais je me souviens qu’il avait été vraiment gentil avec moi. Nous sommes toujours restés en contact.»

Halak n’a pas nécessairement choisi les Bruins pour Chara, mais sa décision devenait encore plus facile à prendre en raison de sa présence.

�� New #NHLBruins goalie Jaroslav Halak met with the Boston media for the first time on Tuesday and spoke about his expectations for 2018-19 and his friendship with countryman Zdeno Chara. pic.twitter.com/mqG8l4kmE8