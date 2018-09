Italie: Francesco Totti juge la Juventus «hors concours»

Francesco Totti, légendaire no.10 de l'AS Rome et désormais dirigeant du club, a estimé mercredi que la Juventus Turin était «hors concours» en Serie A, les autres équipes disputant un «second championnat».

«Le championnat est encore long, mais il faut être réaliste. La Juventus joue un championnat à part, il ne faut pas se le cacher. Nous, on se bat contre le Milan, l'Inter, Naples et la Lazio. C'est un second championnat», a estimé Totti sur Roma Radio, la radio officielle du club.

Après trois journées de championnat, la Juventus, renforcée cet été par l'arrivée de Cristiano Ronaldo, est la seule équipe à compter neuf points. La Roma en a quatre, comme l'Inter. Naples en a six et le Milan trois, avec un match en retard.

«Au départ, tout le monde veut gagner. Mais la réalité, c'est que la Juve est hors concours. Notre objectif se situe entre les 2e et 4e places, avec une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions», a déclaré Totti.

Cette entrevue de Totti s'inscrit dans un contexte de mécontentement autour de l'AS Rome, de nombreux tifosi s'interrogeant sur la politique sportive du club et les très nombreuses opérations menés sur le marché des transferts par le directeur sportif Monchi, à commencer par la vente de Strootman à l'OM dans les derniers jours du mercato.

«Je ne suis pas là pour défendre Monchi. À la fin de l'année, on fera un bilan de son travail. S'il y a des résultats, très bien. Sinon, ça sera normal de le critiquer. Mais on ne peut pas juger après trois journées», a estimé Totti.