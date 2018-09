Impact : que sont-ils devenus?

Plusieurs dizaines de joueurs ont porté les couleurs de l’Impact depuis l'arrivée du club en MLS lors de la saison 2012.

Certains ont marqué les esprits des partisans. Les Marco DiVaio, Alessandro Nesta, Didier Drogba, Blerim Dzemaili, Ignacio Piatti, Laurent Ciman ou Saphir Taïder, pour ne nommer qu’eux, sont des acquisitions qui ne seront pas oubliées, qu’on garde ou gardera à l’œil après leur départ de Montréal.

Pour d’autres joueurs, l’expérience fut un peu, ou beaucoup moins reluisante. Dans certains cas, ils sont tombés dans l’oubli après avoir quitté le club. Quelques-uns ont arrêté de jouer. D’autres ont continué... même si on les imagine à la retraite. Sans parler de ceux dont la carrière a pris une tangente étonnante.

Voici quelques-uns d’entre eux.

Nigel Reo-Coker, milieu défensif, avec l’Impact lors de la saison 2015

Arrivé à Montréal à l’hiver 2015, le vétéran disposait d’une belle expérience en Angleterre, ayant notamment disputé 205 matchs en Premier League avec West Ham, Aston Villa et Bolton, en plus d’avoir passé les deux saisons précédentes en MLS. Expérimenté, teigneux, polyvalent, Reo-Coker a notamment aidé l’équipe durant son parcours en Ligue des champions de la CONCACAF, avant de voir son temps de jeu diminuer graduellement. Libéré à la fin de la saison, l’Anglais ne s’est pas trouvé du travail immédiatement. C’est seulement en mai 2017 qu’il a trouvé preneur : le club IK Start, basé à Kristiansand en Norvège, lui a offert un contrat. Il n’a joué que trois matchs avec la formation, qui à cette époque évoluait en deuxième division. Il a ensuite brièvement fait partie des MK Dons, en troisième division anglaise, sans jouer un seul match.

Il est présentement sans club.

Lucas Ontivero, ailier, avec l’Impact lors de la saison 2016

L’Argentin, prêté par le puissant club turc Galatasaray, est arrivé à Montréal en vue de la saison 2016 et profitait d’un statut de jeune joueur désigné qui, pendant un temps, a fait croire qu’il pourrait réaliser de belles choses en MLS. Ce ne fut vraiment pas le cas. Le jeune homme a réussi deux buts et deux passes décisives en 21 apparitions avec l’Impact, mais ce sont surtout ses récurrentes crampes à l’heure de jeu qui resteront dans les mémoires. Une fois son prêt terminé, Galatasaray n’a pas perdu de temps avec lui. Ontivero a pu quitter gratuitement dès janvier pour le Chili, où il a porté pendant quelques mois les couleurs d’Universidad de Chile, l’un des plus gros clubs du pays. En juillet, il était déjà parti au Mexique, où il a joué en deuxième division avec le Venados FC Yucatán, avant de disputer trois matchs plus tôt cette année avec Chacarita Juniors en Argentine.

Où est-il maintenant? À 23 ans, Ontivero est sous contrat avec Johor Darul Ta'zim II, club de deuxième division en Malaisie. Sa carrière n’est pas exactement en ascension.

Daniele Paponi, attaquant, avec l’Impact lors de la saison 2013

L’Italien, un de ces fameux prêts du FC Bologne, est atterri à Montréal en avril 2013, fort d’une certaine expérience en Serie A. Il n’a rien cassé avec l’Impact, se contentant de quatre buts sur toute la saison. Retourné à Bologne, il a ensuite été prêté à Ancona en Serie C, puis transféré à Latina Calcio à l’été 2015, en Serie B. À maintenant 30 ans, il évolue avec le SS Juve Stabia en Serie c depuis janvier 2017.

Adrian Lopez, défenseur central, avec l’Impact de 2013 à 2015

L’un des pires ratages de l’histoire du club. Embauché à l’été 2013, l’Espagnol, notamment passé par la Premier League, devait renforcer la défense de l’équipe. Ennuyé par des blessures à un genou, il n’aura fait qu’une seule petite présence avec l’Impact avant de finalement être transféré au Aarhus GF, au Danemark, à l’été 2015. Après quelques matchs en première division avec cette formation, il s’est retrouvé sans club durant toute la saison 2016-2017 avant de rebondir avec le FC Fredericia, au deuxième échelon du soccer danois, pour la campagne 2017-2018.