Escale cruciale à Saint-Eustache

L’Autodrome Saint-Eustache sera le théâtre, sous les réflecteurs samedi soir, de la 11e des 13 étapes de la série NASCAR Pinty’s.

Cette épreuve, la dernière à être disputée en sol québécois cette année, devrait donner l’occasion à plusieurs pilotes locaux de s’illustrer devant leur public.

D’ailleurs, parmi 17 engagés, plus de la moitié (9) sont des représentants de la Belle Province et bon nombre d’entre eux, candidats logiques à la victoire, ont participé à un point de presse, mercredi, à la Brasserie Molson.

En tête de liste figurent les deux principaux candidats à la course au titre, Louis-Philippe Dumoulin et Alexandre Tagliani, qui, dans l’ordre, sont départagés par 14 points au sommet du classement cumulatif.

Pression continuelle

Le pilote de Trois-Rivières, fort de trois victoires en 2018, plus que quiconque des participants prétend avec raison que rien n’est gagné d’avance même s’il est le meneur au championnat.

«La pression, on la vit à tout moment, a dit Dumoulin. Et il est trop tôt pour penser au championnat. Chaque étape est importante, il faut savoir être patient et profiter des occasions. J’adore courir à Saint-Eustache, un tracé exigeant et peu propice aux dépassements. Je sais que j’ai une voiture pour gagner.»

Sans vouloir mettre de pression sur le cadet des frères Dumoulin (déjà titré en 2014), on pourrait lui rappeler que les deux récents vainqueurs à Saint-Eustache, Alex Labbé (2017) et Cayden Lapcevich (2016), ont remporté le championnat la même année.

Tagliani sur une lancée

Après un début de saison difficile, Tagliani a su remettre les pendules à l’heure en remportant deux des trois plus récentes escales du championnat.

«Notre victoire, à Mosport il y a quelques semaines, nous a enlevé beaucoup de poids sur nos épaules, a dit le pilote de Lachenaie. Notre but, c’est évidemment de combler l’écart avec Louis-Philippe, et j’ai la nette impression que des présences sur les deux dernières marches du podium ne seront pas suffisantes.»

Lacroix à la maison

Le contexte est bien différent cette année pour Kevin Lacroix, qui, à pareille date l’an dernier, était engagé dans une bataille de tous les instants pour le titre qu’il a finalement perdu aux mains d’Alex Labbé.

«Cette course sera différente pour nous, a dit le pilote de Saint-Eustache. Elle prendra notamment la forme d’une séance d’essais pour nous familiariser avec une nouvelle voiture que nous avons achetée récemment. Par contre, je suis confiant qu’elle va nous donner satisfaction.»

Lacroix, septième au championnat, compte une victoire cette année (sur l’ovale de Jukasa), mais c’est aussi celui qui a mené le plus de tours depuis le début de la saison avec 571(contre 419 pour Dumoulin). Il s’est classé quatrième à Saint-Eustache en 2017 après s’être élancé de la position de tête.

Camirand veut se racheter

Marc-Antoine Camirand est un autre prétendant à la victoire, lui qui avait terminé troisième à sa dernière présence en 2015 à Saint-Eustache.

«Nos pépins mécaniques survenus lors de nos deux dernières courses ont fait mal, a-t-il raconté. Mais je compte bien me racheter samedi.»

Jean-François Dumoulin, lui, veut prouver qu’il peut aussi obtenir de bons résultats sur un tracé ovale, et surtout à Saint-Eustache, un circuit qu’il a apprivoisé dans le passé en participant à des séances d’essais privés et des cours de formation.

«À mes deux présences à cet endroit, j’ai éprouvé de la difficulté à maintenir un bon rythme en début de course avant de bien performer vers la fin, a-t-il expliqué. Cette fois, je vais tenter d’être rapide dès le signal de départ.»

Steve Côté en terrain connu

Le nom de Steve Côté n’a plus besoin de présentation à l’Autodrome Saint-Eustache. Le pilote de L’Île-Bizard est en effet un habitué de l’endroit pour s’y être illustré dans les classes inférieures en stock-car.

Sauf que, cette fois, il rejoindra les meilleurs de la spécialité au pays en renouant avec la série NASCAR Pinty’s pour la première fois depuis 2012.

Et il devrait être un rival de taille pour les maîtres de la spécialité puisque sa rentrée sera effectuée à bord d’une voiture de premier plan ; le même bolide en fait qu’Alex Labbé avait mené à la victoire l’an dernier, à Saint-Eustache, en route par la suite vers le championnat de la série.

«Je pense que ma connaissance de la piste et le fait de me retrouver à bord d’une très bonne voiture seront des atouts, a-t-il expliqué. Je devrai aussi me familiariser avec un bolide plus puissant.»

La voiture est la propriété de la réputée écurie de Dave Jacombs.

«Mais les circonstances ne seront pas les mêmes, a-t-il ajouté. C’est ma propre équipe qui va gérer mes arrêts aux puits.»

Ranger et Theetge à surveiller

Absents du point de presse, Andrew Ranger et Donald Theetge ont aussi d’excellentes chances d’animer le peloton de tête samedi.

Le premier n’a peut-être aucune chance d’ajouter un troisième titre à sa fiche, lui qui a été trahi par la mécanique plus souvent qu’à son tour récemment, mais il compte deux victoires en 2018, dont l’une sur l’ovale de Vallée-Jonction.

Theetge, lui, a signé le premier gain de sa carrière dans la série, en juin, à Saskatoon.

Trois segments

Nouveauté cette année à Saint-Eustache : la course de samedi (départ prévu à 20 h 30) comportera trois segments de 75, 75 et 100 tours en NASCAR Pinty’s.

Un drapeau jaune sera déployé à l’issue de chacune de ces étapes, ce qui rendra les haltes beaucoup plus sécuritaires dans les puits et évitera aux pilotes de perdre des positions pendant les ravitaillements en pneus et carburant.

Deux champions à couronner

Outre la série Pinty’s, la journée de samedi permettra aux amateurs d’assister non seulement aux dernières manches du championnat de stock-car canadien (ex-ACT-Québec) et de la série Sportsman Lucas Oil, mais au couronnement de leur champion respectif.