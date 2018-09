Earl Thomas met fin à sa grève, mais reste amer

Le demi de sûreté des Seahawks de Seattle Earl Thomas a décidé de se rapporter à son équipe, a-t-il indiqué mercredi, tout en précisant qu’il n’oubliera pas «ce manque de respect» auquel il a eu droit à ses yeux.

Insatisfait de son entente actuelle qui lui vaudra 8,5 millions $ cette saison, le joueur-étoile a fait la grève pendant six semaines, ratant la totalité du calendrier préparatoire. Il a toutefois choisi de rejoindre ses partenaires d’armes pour les prochaines séances d’entraînement dans le but de participer au premier match de la campagne prévu dimanche contre les Broncos de Denver.

«J’ai travaillé toute ma vie pour cela. [...] Je ne laisserai jamais tomber mes coéquipiers, la ville et les partisans tant que je serai là. Et ce n’est pas en fin de semaine que ça va changer, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Maintenant, j’ai pris note de ce manque de respect et je garderai cela en mémoire.»

En 2017, Thomas a effectué 88 plaqués et deux interceptions en 14 parties, tout en provoquant un échappé.