De nouvelles règles pour protéger la coupe Stanley?

Les dirigeants de la Ligue nationale de hockey pourraient bien ajouter de nouvelles règles entourant les célébrations de la Coupe Stanley.

C’est du moins ce que laisse croire un reportage publié plus tôt cette semaine dans le quotidien «Washington Post».

Les joueurs des Capitals ont pleinement profité du précieux trophée au cours de l’été, peut-être un peu trop au goût de Philip Pritchard, qui compte parmi les gardiens de la coupe Stanley.

À un moment donné, on a dû insister pour que les fêtards cessent de boire directement dans la coupe pendant que des amis tenaient, la tête à l’envers, le buveur par les pieds. Le geste «Keg Stand», qui a d’ailleurs été fait par l’animateur Jimmy Fallon lors du passage des Capitals à l’émission «The Tonight Show» du réseau NBC, a même été rebaptisé «Cup Stand».

To celebrate #internationalbeerday Here's a photo of Jimmy Fallon doing a keg stand out of the Stanley Cup with Ovechkin ���� #hockey #ovechkin #jimmyfallon pic.twitter.com/oa6zRNEPB4 — Integral Hockey Inc (@Integralhockey) August 3, 2018

«Nous avons demandé de ne pas faire ça, a indiqué Pritchard. Nous essayons de préserver l’histoire de la coupe Stanley. Nous ne voulons pas des dommages qui ne sont pas nécessaires, que ce soit au trophée ou à une personne.»

Pourrait-on bannir à jamais ce geste ayant marqué les célébrations chez les Capitals?

«Nous allons voir ce qui va arriver avec la coupe, a repris Pritchard. À la fin du mois de septembre, la coupe Stanley sera gravée, nettoyée et tout. On va voir par la suite. On va probablement en savoir plus au début du mois d’octobre. La chose la plus importante est de conserver le respect pour le trophée.»