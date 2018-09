David Lemieux fait ses promesses

Le camp d'entraînement tire à sa fin. Dans 10 jours, David Lemieux va monter dans le ring face à Gary O'Sullivan avec une tonne de pression sur les épaules.

Les dernières performances du québécois n'ont pas été convaincantes. Si bien que plusieurs se demandent s'il a le talent pour rivaliser contre les meilleurs de sa division.

«Je sais quoi faire pour revenir. Je fais tout au maximum. Le 15 septembre, la performance va parler par elle-même. Je ne suis pas un gars qui parle beaucoup, mais je vais laisser mon travail vous faire parler», a promis le boxeur en entrevue à TVA Sports.

Lemieux s'attend d'ailleurs à un combat très agressif contre l'Irlandais. Les deux boxeurs aiment se porter à l'attaque. Le plus rapide et le plus puissant aura un avantage.

«Ça va être assez agressif... j'espère que Gary va être prêt, car moi je le suis!»

Lors de son dernier combat, le boxeur de 29 ans n'a pas réussi à faire le poids. Un problème récurrent pour Lemieux. À Las Vegas, en sous-carte du duel revanche opposant Canelo Alvarez à Gennady Golovkin, il n'a pas droit à l'erreur. Il a fait, jure-t-il, les changements nécessaires.

«J'ai suivi le plan à la lettre et pas juste pour le poids. Baisser le gras et monter les muscles. Ç’a été tout un changement de nutrition, de discipline et d'entourage», a assuré Lemieux.

Embêté par les blessures au cours de la dernière année, il promet aussi d'arriver à Las Vegas en grande forme et de remettre le nom de David Lemieux à l'avant-plan.

Le gala mettant en vedette Canelo Alvarez et Gennady Golovkin ainsi que David Lemieux sera présenté sur le Canal Indigo.

Voyez les explications de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.