Corey Kluber, le premier à 18 victoires

Le partant des Indians Corey Kluber est devenu, mercredi après-midi à Cleveland, le premier lanceur à signer une 18e victoire cette saison alors que sa formation a disposé des Royals de Kansas City par la marque de 3-1.

Déjà vainqueur du trophée Cy Young à deux reprises dans l'Américaine, Kluber (18-7) a égalé un sommet personnel obtenu en 2014, 2016 et 2017. En six manches et deux tiers de travail, il a accordé un seul point sur deux coups sûrs et un but sur balles tout en passant 10 rivaux sur des prises.

Son seul faux pas est survenu en quatrième manche alors qu’il a alloué un triple à Ryan O’Hearn qui a permis à Alex Gordon de croiser la plaque. Cela créait l’égalité 1-1.

Greg Allen avait donné les devants aux favoris de la foule, en deuxième manche, quand son ballon-sacrifice a envoyé Jason Kipnis au marbre. À la cinquième reprise, Edwin Encarnacion a produit le point de la victoire en se compromettant dans un optionnel. Michael Brantley est alors venu toucher la plaque. Kipnis a produit le dernier point des siens grâce à un ballon-sacrifice.

La défaite a été ajoutée à la fiche de Brad Keller (7-6), qui œuvré pendant sept manches. Il a permis trois points, dont un seul a été mérité, sur 10 frappes en lieu sûr.

En retirant les trois derniers frappeurs sur des prises, Brad Hand a enregistré son 32e sauvetage de la saison.