Cody Franson rejoint l’Avangard

L’Avangard d’Omsk, équipe de la Ligue continentale de hockey (KHL) dirigée par Bob Hartley, a fait signer un contrat de deux ans au défenseur Cody Franson, mercredi.

C’est ce qu’a indiqué le compte Twitter du média russe Sport-Express sans cependant dévoiler la valeur de l’entente.

Franson a disputé 23 matchs avec les Blackhawks de Chicago la saison passée, inscrivant un but et six mentions d’aide. Le vétéran de 31 ans a également évolué avec le club-école situé à Rockford, où il a récolté 28 points, dont neuf filets, en 37 rencontres.

Le choix de troisième tour, le 79e au total, des Predators de Nashville au repêchage de 2005 a amassé 43 buts et 169 aides pour 212 points en 550 sorties en carrière dans la Ligue nationale. La formation d’Omsk compte également dans ses rangs les Québécois David Desharnais et Maxime Talbot.