Benjamin Carré est le meilleur joueur défensif au pays

Le porte-couleurs des Redmen de McGill Benjamin Carré a été choisi le joueur défensif par excellence de la semaine dans le football universitaire canadien, a annoncé U SPORTS, mercredi.

Honoré de la même façon sur la scène québécoise la veille, Carré a réalisé deux interceptions, dont une pour le touché, et un sac du quart dans une victoire de 19-8 contre le Vert & Or de Sherbrooke, samedi. Le demi intérieur a notamment couru 71 verges pour inscrire son majeur et donner une avance de 12 points aux siens durant le troisième quart.

Les autres athlètes-étudiants honorés au pays sont le quart-arrière des Dinos de Calgary Adam Sinagra et le botteur des Gryphons de Guelph Gabe Ferraro. Originaire de Pointe-Claire, Sinagra a amassé 444 verges de gains et trois touchés dans un triomphe de 49-35 face aux Rams de Regina.