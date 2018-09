Autre honneur pour Josef Martinez

L’attaquant de l’Atlanta United FC Josef Martinez a été nommé le joueur du mois d’août dans la Major League Soccer (MLS), mercredi.

Le Vénézuélien a inscrit quatre buts et une mention d’aide en trois matchs, fracassant au passage la marque du plus grand nombre de filets (28) en une saison dans le circuit Garber. Il a touché la cible durant neuf parties consécutives pour égaler le record de la ligue.

Martinez a réalisé un doublé dans un verdict nul de 2-2 contre le Toronto FC, le 4 août, avant d’ajouter un but et une aide aux dépens du Crew de Columbus une quinzaine de jours plus tard. Finalement, il a établi la nouvelle marque du total de buts en une campagne le 24 août face à l’Orlando City SC.

L’Atlanta United FC occupe le deuxième rang de l’Association de l’Est avec 54 points.