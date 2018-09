Une route différente vers le succès pour Danielle Collins

Les joueuses de tennis qui ont priorisé la route universitaire avant de connaître du succès sur la scène professionnelle ne sont pas légion. Faisant tout de même à sa tête, Danielle Collins, qui s’amène à la Coupe Banque Nationale à titre de troisième tête de série, démontre que cette route peut aussi conduire à la terre promise.

L’Américaine de 24 ans originaire de St. Petersburg, en Floride, est une autre joueuse qui se pointe à Québec avec un élan intéressant dans les derniers mois.

En janvier, elle causait sa première surprise de taille sur le circuit de la WTA à l’Omnium BNP Paribas, à Indian Wells, lorsqu’elle a vaincu sa compatriote Madison Keys et que son parcours a pris fin au quatrième tour.

Il n’en fallait pas plus pour qu’elle perce le top 100 mondial, mais elle était loin de s’arrêter.

En mars, c’est à Miami qu’elle s’est réellement révélée à la planète tennistique quand elle a atteint la demi-finale après une surréaliste victoire contre son idole de jeunesse, Venus Williams. Tombeuse de celle qui était alors huitième au monde, Collins a vite conquis le public, comme elle devrait être en mesure de le faire à Québec.

«Elle a surpris tout le monde, car il n’y avait aucune attente à son endroit et elle a rapidement fait sa place sur le circuit. Elle a travaillé très fort pour en arriver là, et ça paraît dans son attitude. Elle est une joueuse très intense, qui ne baisse jamais les bras, même si sa technique n’est pas orthodoxe», souligne Valérie Tétreault, analyste à TVA Sports et gestionnaire des communications à Tennis Canada.

Les études d’abord

Si le succès s’est avéré rapide, il n’est tout de même pas survenu du jour au lendemain. Collins, qui dit provenir d’une famille modeste, a fait le choix de l’instruction avant celui qu’ont fait la plupart de ses acolytes du circuit, qui lorgnent la plupart du temps les rangs professionnels avant même l’âge adulte.

Celle qui a obtenu un diplôme en 2016 à l’Université Virginia, en communications, en est aussi ressortie avec le titre de joueuse de l’année dans la NCAA à deux reprises, en 2014 et 2016. Elle a déjà affirmé en entrevue qu’elle n’aurait jamais pu lever le nez sur une bourse d’études, peu importe son talent sur le court.

«Il est plutôt rare, surtout chez les dames, de connaître du succès en priorisant le parcours universitaire. Collins a le mérite d’avoir fait son chemin même si ce n’était pas le chemin typique», mentionne Valérie Tétreault.

Des preuves à faire

Maintenant que Collins s’est hissée parmi les 40 meilleures raquettes au monde, tout reste cependant encore à faire. Chaque tournoi, dont celui de Québec, doit servir à établir sa crédibilité à long terme.

«Souvent au tennis, c’est un peu plus facile quand personne ne te voit venir. Ce n’est pas le même mandat quand les adversaires te connaissent et se préparent en conséquence. Elle va devoir confirmer qu’elle peut maintenir son niveau de jeu et on saura rapidement si c’est une joueuse de passage dans le top 50 ou si elle peut continuer de progresser», tempère Valérie Tétreault.

La Coupe Banque Nationale prendra son envol samedi, au PEPS, jusqu’au 16 septembre.