Tyler Seguin et les Stars discutent

Les représentants de l’attaquant-vedette des Stars de Dallas Tyler Seguin et ceux de la formation texane ont eu des discussions lors de la dernière fin de semaine quant à une possible prolongation de contrat.

C’est ce qu’a rapporté le réseau Sportsnet, tard lundi soir.

Hearing the Seguin camp and the Dallas Stars did speak about contract extension this weekend. Things will get interesting when Tyler returns to Dallas on Wednesday.