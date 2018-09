Surpris par le sosie de Tiger Woods

Des partisans de Tiger Woods se sont fait prendre par son sosie, lundi, lors de la ronde finale du championnat Dell qui se déroulait près de Boston.

Un homme qui ressemblait en tout point à l'ex-numéro 1 mondial s’est fait prendre en photo et a même signé des autographes aux abords du parcours.

Will the real @TigerWoods please stand up.#LiveUnderPar pic.twitter.com/xElZ2WelUK