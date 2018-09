Ryan Howard confirme sa retraite

L’ancien joueur de premier but des Phillies de Philadelphie Ryan Howard a annoncé sa retraite de la compétition, mardi.

L’homme de 38 ans ayant évolué dans le baseball majeur pendant 13 saisons a confirmé ses intentions par le biais d’une lettre de remerciements à l’endroit des partisans de l’équipe de la Pennsylvanie. Recrue de l’année 2005 dans la Ligue nationale, Howard a tenu à ne pas demeurer dans l’oubli, et ce, même s’il a disputé sa dernière partie en 2016.

«Vous avez tous pris une chance avec ce grand garçon tranquille de St. Louis. Et pour cela, je vous en serai toujours reconnaissant, a-t-il mentionné à la fin de son essai rédigé pour le site The Player’s Tribune. Merci du plus profond du cœur au groupe d’amateurs le plus passionné au monde.»

Le cogneur a remporté la Série mondiale à Philadelphie en 2008. Invité trois fois à la classique des étoiles, il a dominé la Nationale à deux occasions pour le total de longues balles. Le frappeur gaucher en a totalisé 382 durant sa carrière, en plus de produire 1194 points.

En 2006, année durant laquelle il a été choisi le joueur par excellence de la ligue, il a notamment réussi 58 coups de quatre buts et fait marquer 149 points, tout en conservant une moyenne au bâton de ,313.