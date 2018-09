Remparts: Matthew Grouchy prêt à contribuer

Ce n’est pas une cachette, l’attaque des Remparts aura grand besoin de la contribution de ses deux joueurs européens, Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev, cette saison, et c’est Matthew Grouchy qui, en début de saison, aura le mandat de les compléter sur le premier trio de l’équipe. Une mission que l’ailier se dit prêt à remplir.

Grouchy est l’un des deux joueurs à avoir obtenu un match en compagnie du dynamique duo composé de Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev, l’autre étant le vétéran Gregor MacLeod. Ce dernier se retrouvant actuellement dans la chaise de trop chez les joueurs de 20 ans, c’est Grouchy qui a obtenu l’opportunité d’entamer la saison aux côtés des deux Européens.

«Ils rendent mon travail tellement facile, a reconnu le natif de Labrador City [Terre-Neuve]. Ils sont bons avec la rondelle et en fond de territoire, en plus d’être responsables défensivement. Ça me permet de produire un peu plus.»

Patrick Roy n’a pas caché au cours des dernières semaines qu’il allait profiter des premières semaines de la saison pour essayer toutes sortes de combinaisons. Pour le moment, il estime que le style de Grouchy sera un bon complément sur la première unité offensive.

«Il a de l’expérience. Je pense qu’il peut amener un côté fiable autant en attaque qu’en défensive. C’est un gars qui amène une profondeur sur ce trio. Il peut marquer, bien protéger la rondelle et il connaît bien la ligue.»

Il faudra patienter avant de voir le trio réuni, toutefois, puisque Kurashev ratera les deux derniers matchs préparatoires de l’équipe, en raison de sa participation au camp des Blackhawks de Chicago.

Prêt à rebondir

Acquis l’an dernier dans la transaction qui avait envoyé Derek Gentile aux Islanders de Charlottetown, l’attaquant avait connu des moments difficiles à son arrivée à Québec. Après avoir récolté 24 points à ses 33 premiers matchs à Charlottetown, il avait conclu le calendrier avec 10 en 30 rencontres avec les Remparts.

«D’arriver dans un marché francophone a été un ajustement pour moi. Je pense maintenant m’y être habitué et j’entends connaître une bonne saison. Avec Patrick derrière le banc, tout est permis.»

En bref

Dereck Baribeau sautera sur la glace au Minnesota mercredi. Le gardien de 19 ans se soumettra à des tests médicaux jeudi et il en saura alors plus sur la condition de sa hanche.

Patrick Roy a lancé quelques perches aux quatre coins de la ligue afin de jauger l’intérêt pour ses joueurs de 20 ans, mais il n’y a rien à signaler pour le moment. Ce dernier ne s’attend pas à ce que ça bouge avant le début de la saison.