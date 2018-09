MLS: l’Impact bien représenté sur l'équipe de la semaine

Le défenseur Rod Fanni, le milieu de terrain Ignacio Piatti et l’entraîneur-chef Rémi Garde, tous de l’Impact de Montréal, figurent dans l’équipe de la semaine de la Major League Soccer (MLS), dévoilée mardi.

Fanni fait partie du onze par excellence, lui qui a inscrit son premier filet de la campagne dans un gain de 3-0 contre les Red Bulls de New York, samedi. L’arrière a ouvert la marque à la 30e minute en redirigeant de la tête un coup de pied de coin de Saphir Taïder.

Pour sa part, Piatti est au nombre des substituts de la formation-modèle de la MLS. L’Argentin a touché la cible en fin de rencontre, inscrivant son 13e filet de la campagne en complétant un jeu d’Alejandro Silva.

Outre les porte-couleurs du Bleu-Blanc-Noir, le gardien Bill Hamid et le milieu Luciani Acosta, du D.C. United, ont été honorés. Les autres joueurs se trouvant dans le onze des plus méritants sont Carlos Vela (Los Angeles FC), Damir Kreilach, Albert Rusnak et Jefferson Savarino (Real Salt Lake), Vako (Earthquakes de San Jose), Osvaldo Alonso et Brad Smith (Sounders de Seattle) et Harrison Afful (Crew de Columbus).