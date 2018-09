Les Voltigeurs et les Mooseheads favoris

Publié aujourd'hui à 13h36

Mis à jouraujourd'hui à 13h43

C’est un peu étrange de parler du début de la saison quand il fait encore 30 degrés à l’extérieur, mais on y est presque dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Dans un peu plus de deux semaines, ce sera le début de la 50e saison de l’histoire de la LHJMQ.

Elle promet beaucoup cette campagne 2018-19!

D’abord, quelques équipes se démarquent déjà du peloton.

En tête de liste, les Voltigeurs de Drummondville, l’une des surprises de la dernière saison. Le noyau de l’équipe bâtie par Dominique Ducharme est solide. La direction a opté pour la stabilité en misant sur Steve Hartley pour lui succéder.

Les Ducks d’Anaheim vont donner une vraie chance à Maxime Comtois cette année, mais s’il est de retour dans les rangs juniors cette saison, Drummondville sera un sérieux prétendant aux grands honneurs. Une des meilleures équipes au Canada.

Une autre formation qui a une pression de connaître du succès : les Mooseheads de Halifax, hôtes du tournoi de la Coupe Memorial 2019. Éliminés de façon hâtive en séries par Charlottetown, les Orignaux veulent (et doivent) rebondir cette fois-ci.

Si les Voltigeurs ont ajouté Maxime Comtois et Félix Lauzon, les Mooseheads ont fourbi leurs armes en ajoutant deux champions de la Coupe Memorial 2018 : Antoine Morand et Jordan Maher. De l’expérience qui vaut cher.

Les hôtes du tournoi de la Coupe Memorial misent sur un pilote expérimenté et habitué aux secousses d’un vol éreintant. Au terme de l’année la plus difficile de sa carrière, Éric Veilleux soulevait le précieux trophée avec les Cataractes de Shawinigan en 2012.

Un premier bon test attend les Mooseheads : quinze matchs consécutifs sur la route pour lancer la campagne 2018-19 en raison des travaux au Scotiabank Centre. Voilà un défi de taille pour une équipe assez expérimentée. Imaginez si Filip Zadina effectuait un retour dans la LHJMQ cette année...

Il ne faut pas négliger l’Océanic de Rimouski pour autant. L’équipe mise sur un des meilleurs entraîneurs-chefs du circuit en Serge Beausoleil.

Et surtout, Alexis Lafrenière sera plus expérimenté, plus fort et plus confiant, lui qui nous en a mis plein les yeux à sa première année et cet été au tournoi Hlinka-Gretzky. Le meilleur joueur canadien disponible pour le repêchage de la LNH en 2020 a marqué 42 buts l’an dernier. Combien en marquera-t-il cette année?

Lafrenière sera mieux entouré cette fois. Et pariez que le DG Serge Beausoleil a quelques idées en tête pour peser sur l’accélérateur si l’Océanic connaît beaucoup de succès en première moitié de saison.

Les Huskies ont perdu leur chef d’orchestre, Gilles Bouchard, au cours de l’été. Ils ont néanmoins frappé une longue balle en confiant les doubles fonctions du département hockey à Mario Pouliot, qui était aux commandes du Titan d’Acadie-Bathurst le printemps dernier.

Le Maskoutain vient de gagner la coupe du Président et la coupe Memorial. Il hérite d’une équipe expérimentée dotée d’une excellente attaque. Pouliot aura probablement le meilleur duo de gardiens sous la main si Samuel Harvey effectue un retour dans les rangs juniors cette saison.

Les Huskies seront privés du vétéran Zachary Lauzon pour les deux premiers mois de la saison. Si l’arrière natif de l’Abitibi est de retour en grande forme par la suite, les Huskies seront à prendre très au sérieux.

Parlons justement du Titan. Les pertes sont nombreuses et l’équipe n’aura plus le même aplomb cette année. Le mandat est important pour le nouvel entraîneur-chef, Bryan Lizotte, qui affiche une belle confiance.

Deux dossiers à surveiller : ceux du défenseur Noah Dobson et du gardien Evan Fitzpatrick.

Le premier risque de commencer la saison dans la LNH. Les Islanders pourraient être tentés de prendre leur temps avec lui, un excellent candidat pour Équipe Canada junior 2019.

Le second a été très, très, solide le printemps dernier. Est-ce suffisant pour un saut chez les professionnels cette année? Fitzpatrick intéressera sans doute plusieurs formations si les Blues le renvoient dans la LHJMQ cette année.

Le Titan pourra renflouer les coffres en les troquant aux Fêtes. Le vétéran Samuel Asselin, une petite peste de premier plan, vaudra lui aussi son pesant d’or. Si Dobson et Fitzpatrick ne sont pas de retour, la reconstruction sera plus longue.

On s'attend aussi à ce que ce soit plus difficile pour l'Armada et les Tigres, deux équipes qui ont perdu plusieurs munitions en attaque.

Des équipes s’apprêtent toutefois à faire beaucoup mieux cette année. On peut penser aux Cataractes, aux Sea Dogs, aux Foreurs, au Drakkar, aux Saguenéens et aux Wildcats.

Les Saguenéens sont à surveiller. Le virage jeunesse opéré l’an dernier a commencé à livrer ses fruits. Les partisans des Saguenéens seront gâtés cette année. Hendrix Lapierre et Theo Rochette sont très prometteurs.

Logiquement, on devrait parler du Drakkar de Baie-Comeau mais on ne sait pas trop à quoi s’attendre après la performance un peu décevante de l’an dernier. L'arrivée de Kyle Jessiman et de Samuel L'Italien fera du bien au groupe de jeunes leaders de l’équipe.

Un vent de changement a soufflé cet été : pas moins de sept nouveaux entraîneurs-chefs font leur rentrée. Le plus populaire d’entre eux, Patrick Roy, est de retour à la barre des Remparts de Québec.

On le voit depuis le début des camps d’entraînement, Roy n’a aucun appétit pour la défaite. Après une neuvième place l’an dernier, il tentera une remontée au classement général cette année. L’ancien #33 fera vendre beaucoup, beaucoup de billets au Centre Vidéotron et un peu partout au Québec dans les prochains mois.

Mario Pouliot (Huskies), Bruce Richardson (Armada), Steve Hartley (Voltigeurs), Bryan Lizotte (Titan), Éric Veilleux (Mooseheads) et Pascal Rhéaume (Foreurs) en seront aussi à l’an 1 avec leur équipe respective.

Le Championnat mondial junior sera de retour au Canada en janvier 2019, la coupe Memorial en territoire de la LHJMQ en mai 2019, sans compter les deux matchs de la classique hivernale à St-Tite en février 2019...

Elle promet beaucoup cette saison 2018-19.