Les Pirates font la loi

Les Pirates ont inscrit six points lors des quatre premières manches pour vaincre les Reds de Cincinnati par le pointage de 7-3, mardi soir à Pittsburgh.

Starling Marte et Gregory Polanco ont mené la barque en produisant chacun deux points. Le premier a réussi un circuit bon pour deux points en quatrième, alors que le second a poussé deux coéquipiers à la plaque à l’aide d’un double en deuxième.

Francisco Cevelli, Jose Osuna et Pablo Reyes sont à l’origine des autres points des vainqueurs.

Dans la défaite, Scooter Gennett a canonné ses 21e et 22e longues balles de la saison, deux claques en solo réussi en septième et en huitième, mais ce ne fut pas suffisant.

Joe Musgrove (6-8) a hérité de la victoire grâce à ses huit retraits au bâton en six manches et un tiers. Il a permis six coups sûrs et n’a accordé aucun but sur balles.

Cody Reed (0-2) a encaissé la défaite en octroyant six points mérités, neuf coups sûrs et une passe gratuite en six manches sur la butte.