Françoise Abanda avance à Chicago

La Québécoise Françoise Abanda a remporté, mardi, son match de premier tour au Challenger de Chicago, en disposant de l’Américaine Robin Anderson en deux manches de 6-3 et 6-1.

Abanda, 211e joueuse au classement de la WTA, a vu sa rivale s’emparer des deux premiers jeux avant de trouver son rythme et gagner six des sept jeux suivants, et ce, malgré qu’elle n’ait placé que 38% de ses premières balles en jeu.

Elle a sauvé sept balles de bris alors qu’elle s’est emparée du service d’Anderson, 320e raquette au monde, à deux occasions.

La Montréalaise de 21 ans a poursuivi sur sa lancée au deuxième set, mais cette fois elle a amélioré son pourcentage de réussite en première balle de près de 20% passant à 56 %. L’Américaine a fait 2-1 en remportant son service, mais la représente de la Belle Province a ensuite enlevé les quatre jeux suivants pour accéder au deuxième tour.

En deuxième ronde, elle affrontera la Suédoise Johanna Larsson, 82e au monde et huitième tête de séries, qui a pris la mesure la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 130e joueuse mondiale, au compte de 6-4, 1-6, et 7-6 (3).