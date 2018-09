Football universitaire : le quart-arrière Hugo Richard honoré

Le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval Hugo Richard a été sacré joueur offensif par excellence de la dernière semaine au football universitaire québécois, mardi.

Il a complété 19 de ses 28 passes pour des gains de 297 verges et trois touchés dans une victoire de 47-9 contre les Stingers de Concordia, samedi dernier. Il a aussi brillé au sol en amassant 40 verges en six courses. Cette performance lui a permis de devenir le cinquième passeur le plus prolifique de l’histoire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) avec 8487 verges en carrière. Il a ainsi devancé l’ancienne gloire du Rouge et Or Mathieu Bertrand.

Deux joueurs des Redmen de l’Université McGill ont pour leur part obtenu les titres de meilleurs joueurs en défense et au sein des unités spéciales.

Benjamin Carré a réussi deux interceptions, dont une qu’il a retournée pour un touché, et un sac du quart dans la victoire de 19-8 des Redmen contre le Vert et Or de Sherbrooke.

Le botteur Findlay Brown a quant à lui réussi sa seule tentative de placement, en plus d’afficher une moyenne de 55,7 verges sur ses coups d’envoi et une moyenne de 34,6 verges sur ses dégagements.