Dossiers chauds de la boxe cet automne

Alvarez vs Kovalev: la revanche

Pendant qu’Eleider Alvarez célèbre toujours sa spectaculaire victoire, Sergey Kovalev se repose et passe du temps en famille.

Le boxeur russe avait cruellement besoin de repos me dit sa promotrice Kathy Duva.

L'ancien champion du monde des mi-lourds de la WBO veut son combat revanche contre Alvarez et son équipe travaille sur le dossier.

Le gérant de Kovalev, Egis Klimas, s'attend à ce que ce duel ait lieu en janvier aux États-Unis. On parle de New York ou d’Atlantic City.

Il semble clair que les deux boxeurs devront accepter une réduction importante de leur bourse car le réseau HBO ne semble pas prêt à payer le gros prix pour cette revanche.



Stevenson vs Gvozdyk

Enfin! Adonis Stevenson va affronter son aspirant obligatoire, le talentueux Oleksandr Gvozdyk. La dernière fois, c'était en 2013 alors qu'il avait battu Tony Bellew à Québec.

Le destin fait bien les choses car ce duel sera également présenté à Québec, le 1er décembre prochain. Du moins, c'est ce que laisse entendre tout le monde impliqué dans le dossier.

Pourquoi est-ce si long? L'appel d'offres a eu lieu il y a deux mois déjà. Nous sommes à trois mois du combat alors ce n'est pas dramatique. Par contre, Stevenson ne jouit pas d'une grande popularité auprès des amateurs de boxe du Québec.

Il faudra assurément plusieurs semaines de promotion pour réussir à vendre ce gala aux amateurs qui ne portent pas le champion WBC des mi-lourds dans leur coeur.

Lemieux vs O'Sullivan

Ça passe ou ça casse pour David Lemieux, contre Gary O'Sullivan. Ce duel sera présenté le 15 septembre à Las Vegas en sous-carte du second duel très attendu entre le Mexicain Canelo Alvarez et le Kazakh Gennady «GGG» Golovkin.

Le Québécois ne peut pas se permettre de perdre ce combat. Sa cuisante défaite contre Billy Joe Saunders et sa décevante performance contre Karim Achour ont laissé des doutes dans l'esprit des amateurs de boxe.

Cette fois, il devra jouer le tout pour le tout. Le boxeur de 29 ans rêve d'un combat contre Canelo Alvarez ou encore d'une revanche contre Gennady Golovkin. Inutile de dire que ce rêve sera pratiquement impossible à réaliser s'il ne bat pas l'Irlandais de façon convaincante.

À 29 ans, Lemieux a déjà disputé 43 combats chez les professionnels. Certaines guerres ont laissé des traces et son corps commence à le lâcher. Sans oublier ses difficultés constantes à respecter la limite de poids chez les 160 livres.

La prochaine année sera déterminante pour l'ancien champion du monde de l'IBF.

Beterbiev vs Johnson

Artur Beterbiev aura attendu plus de 10 mois avant de défendre pour la première fois sa ceinture IBF des mi-lourds. Le litige qui l'oppose à son promoteur depuis plus d'un an a ralenti sa carrière et continue de lui nuire.

Heureusement, Eddie Hearn a mis son nez dans le dossier. L'influent promoteur anglais a besoin d'excellents combats pour lancer une série de galas sur la plate-forme DAZN aux États-Unis.

Hearn m'a confié qu'il avait offert une bourse que ne pouvait pas refuser le boxeur russe afin qu'il se mesure à son protégé Callum Johnson, le 6 octobre prochain à Chicago. Tout le monde est heureux. Hearn a du même coup obtenu les droits de diffusion pour les trois prochains combats de Beterbiev.

L'inactivité de Beterbiev depuis deux ans va-t-elle lui nuire? Le boxeur de 33 ans n'a disputé que deux combats depuis juin 2016. Callum Johnson n'a guère été plus actif, mais son entourage parle d'un boxeur extrêmement déterminé.

Kean vs Carman

Simon Kean affrontera un autre boxeur canadien. Après avoir déclassé Adam Braidwood, il va maintenant se frotter à l'ancien champion canadien Dillon Carman, le 6 octobre à Québec.

Un combat baromètre pour le boxeur de Trois-Rivières qui rêve de se mesurer à l'élite de sa division. Carman a plus d'expérience que Braidwood, mais il a subi un cuisant revers contre Mladen Miljas tout en y laissant son titre canadien.

On aurait bien sûr préféré voir Kean face à Miljas, mais il faudra probablement attendre à 2019.