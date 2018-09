Didier Drogba devient ambassadeur de Chelsea

Didier Drogba est de retour avec le Chelsea FC en tant qu’ambassadeur, un peu plus de trois ans après avoir quitté l’équipe anglaise pour se joindre à l’Impact de Montréal.

Par l’entremise de son compte Twitter, l’Ivorien a indiqué, mardi, être fier de travailler de nouveau avec la formation dont il a porté les couleurs pendant neuf saisons.

«Chelsea a joué un rôle très important dans ma vie et ma carrière, et je suis très fier de la popularité continue du club à travers le monde», a-t-il mentionné dans un communiqué diffusé par l’équipe.

Il prendra part à une campagne organisée par Yokohama «Drive for More» et se rendre en France, en Inde, en Malaisie, au Portugal, en Espagne et au Vietnam pour rencontrer les partisans du Chelsea FC.

En 2009-2010, il avait marqué 29 buts en 32 rencontres en plus d’obtenir 10 passes décisives.

Il s’agit d’un deuxième retour pour Drogba, alors qu’il avait quitté l’organisation au terme de la saison 2011-2012 pour aller jouer en Chine pour trois saisons. Il été revenu pour une campagne avant de tenter l’aventure de la Major League Soccer.

Avec l’Impact, Drogba a secoué les cordages à 21 reprises en 33 rencontres étalées sur un an et demi.