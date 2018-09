Davis Webb reste à New York, mais change d’équipe

Les Jets de New York ont embauché mardi le quart-arrière Davis Webb, qui évoluera au sein de leur équipe d’entraînement.

L’athlète de 6 pi et 5 po et 230 lb fut un choix de troisième tour des Giants de New York en 2017. Certains observateurs croyaient qu’il remplacerait le vétéran Eli Manning dans les années futures, mais l’organisation de la Grosse Pomme l’a libéré dimanche.

Webb n’a pas disputé une seule rencontre de la NFL en 2017. Pendant le calendrier préparatoire, l’ancien des universités California et Texas Tech a complété 28 de ses 53 passes pour des gains de 283 verges et un touché.

Par ailleurs, les Jets ont laissé aller le pivot John Wolford. Ils amorceront la campagne en visitant les Lions de Detroit, lundi.