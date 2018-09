Coupe Davis: le Canada sort l’artillerie lourde

Le Québécois Félix Auger-Aliassime ainsi que ses compatriotes Milos Raonic, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil et Daniel Nestor représenteront le Canada au cours de la rencontre de barrage de la Coupe Davis contre les Pays-Bas, du 14 au 16 septembre à Toronto.

À l’occasion de ce premier duel de la compétition présenté dans la Ville Reine depuis 2010, le Canada tentera de conserver sa place au sein du Groupe mondial. Nestor, qui fera ses adieux au tennis professionnel en mettant fin à une carrière de plus de 25 ans, sera notamment appuyé par les 24e et 28e meilleurs au monde en Raonic et Shapovalov.

Le premier effectuera un retour à la Coupe Davis et disputera sa première rencontre depuis 2015, tandis que le second participera à cet événement une cinquième fois. Quant à Auger-Aliassime, il sera la recrue de l’équipe nationale. L’athlète de 18 ans s’est retrouvé au tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois après avoir remporté trois matchs en qualification à New York. Enfin, Pospisil, 88e de l’ATP, défend les couleurs du Canada à la Coupe Davis depuis 2008 et présente une fiche de 17-16.

«Nous croyons avoir notre place parmi l’élite et nous pouvons aspirer à gagner le titre de la Coupe Davis dans un proche avenir. Pour y arriver, nous devons continuer de travailler en équipe et de bâtir sur la base qui est déjà solide. Les Pays-Bas représentent un défi de taille, mais nous attendons avec impatience de sauter sur le terrain et de tout donner pour aller chercher la victoire. Nous aurons l’avantage d’évoluer à la maison», a indiqué le capitaine du Canada, Frank Dancevic, dans un communiqué émis mardi.

Dans le camp néerlandais, la Royal Dutch Lawn Tennis Association et le capitaine Paul Haarhuis ont désigné le 49e mondial Robin Haase, Thiemo de Bakker (211e), Scott Griekspoor (232e) ainsi que Jean-Julien Rojer et Matwe Middelkoop, respectivement neuvième et 30e en double.

Ayant perdu contre la Croatie en février, le Canada, 14e au monde, et les Pays-Bas (18e) croiseront le fer pour la quatrième fois. L’unifolié a gagné deux des trois duels.