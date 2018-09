Blake Wheeler fait sauter la banque

L'attaquant des Jets de Winnipeg Blake Wheeler a accepté une prolongation de contrat de cinq ans, mardi.

La formation du Manitoba a confirmé le tout.

Wheeler paced the #NHLJets with 91 points last season and was tied for the @NHL lead in assists with 68, including a league best 48 primary assists.



