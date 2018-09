Asdrubal Cabrera et Cesar Hernandez propulsent les Phillies

Les joueurs d’avant-champ Asdrubal Cabrera et Cesar Hernandez ont produit trois points chacun, mardi soir à Miami, pour permettre aux Phillies de Philadelphie de vaincre les Marlins par la marque de 9-4.

Carlos Santana a lancé les visiteurs en avant grâce à une claque en solo réussie dès la première manche. Quelques frappeurs plus tard, Hernandez vidait les sentiers avec un triple pour porter la marque à 4-0.

J. T. Realmuto a permis aux Marlins de réduire l’écart grâce à un circuit en solo, mais Cabrera a poussé deux coéquipiers à la plaque à l’aide d’un double. En quatrième, il a expédié l’offrande de Javy Guerra de l’autre côté de la clôture.

Trevor Richard (3-8) n’a pas fait long feu sur la butte pour les favoris de la foule. En une manche et un tiers, il a été victime de six points mérités sur quatre coups sûrs en plus de faire preuve de générosité en permettant quatre passes gratuites.

Jake Arrieta (10-9) a été pour sa part solide pour les Phillies. Il a été sur la butte pendant sept manches et un tiers, passant 11 frappeurs dans la mitaine. Il a éparpillé huit coups sûrs et deux buts sur balles pour ne permettre que quatre points.